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«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в первом матче 1/8 финала Суперлиги

«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в первом матче 1/8 финала Суперлиги
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Сегодня, 11 марта, мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» в первом матче 1/8 финала Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Газпром-Югра» со счётом 3:0 (25:20, 25:11, 25:22).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 1-й матч
11 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Газпром-Югра: Нагаец, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Папазов, Бескровный, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Голованов, Масько, Евсеев, Костадинов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко

Вторая встреча 1/8 финала состоится в субботу, 15 марта, на стадионе «Волейбольный центр» (Сосновый Бор, Россия) и начнётся не ранее 17:00.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате стали «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва), «Белогорье» и «Локомотив» (Новосибирск).

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