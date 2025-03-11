«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в первом матче 1/8 финала Суперлиги

Сегодня, 11 марта, мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» в первом матче 1/8 финала Суперлиги-2024/2025 обыграл представителей «Газпром-Югра» со счётом 3:0 (25:20, 25:11, 25:22).

Вторая встреча 1/8 финала состоится в субботу, 15 марта, на стадионе «Волейбольный центр» (Сосновый Бор, Россия) и начнётся не ранее 17:00.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате стали «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва), «Белогорье» и «Локомотив» (Новосибирск).