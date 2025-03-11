Санкт-петербургский «Зенит» обыграл АСК в первом матче 1/8 финала Суперлиги

Сегодня, 11 марта, санкт-петербургский волейбольный клуб «Зенит» обыграл АСК из Нижнего Новгорода в первом матче 1/8 финала Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:13).

Второй матч «Зенита» и АСК состоится в субботу, 15 марта, на «КСК Арене» (Санкт-Петербург, Россия). Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате стали «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва), «Белогорье» и «Локомотив» (Новосибирск).