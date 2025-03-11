Мужская Суперлига: результаты матчей 1/8 финала 11 марта

Сегодня, 11 марта, стартовали матчи 1/8 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/8 финала. Результаты 11 марта:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (23:25, 19:25, 25:15, 26:24, 8:15);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (20:25, 11:25, 22:25);

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 0:3 (26:28, 14:25, 18:25);

«АСК» (Нижний Новгород) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 19:25, 13:25).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.