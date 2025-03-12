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«Вакифбанк» Марковой вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Фенербахче» Федоровцевой

«Вакифбанк» Марковой вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Фенербахче» Федоровцевой
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Сегодня, 12 марта, состоялась вторая игра четвертьфинальной серии женской Лиги чемпионов между турецкими клубами. «Вакифбанк», за который выступает россиянка Марина Маркова, в «золотом сете» смог победить «Фенербахче», где играет россиянка Арина Федоровцева.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 26:24) и «золотым сетом» со счётом 15:11 в пользу «Вакифбанка». Напомним, в первом матче серии победу одержал «Фенербахче» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 29:27).

Самым результативным игроком встречи и MVP матча стала Маркова. Россиянка набрала 31 очко. Федоровцева принесла команде 18 очков.

В полуфинале «Вакифбанк» сразится с итальянским «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова. На этапе четвертьфиналов «Скандиччи» дважды обыграл польский «Будовляны Лодзь» со счётом 3:0.

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