Московское «Динамо» обыграло «Тулузу» в рамках коммерческого турнира в Дубае

Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в стартовом матче международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament, который проходит в Дубае (ОАЭ). Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из «Тулузы» (Франция). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21).

NAS Sports Tournament пройдет с 12 по 20 марта. Туда заявлены московское «Динамо М» и «Нова» (Новокуйбышевск). Первый матч команда из Самарской области проведёт в четверг, 13 марта, соперником станет солигорский «Шахтер».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата в мужской Суперлиге московское «Динамо» заняло второе место. Команда автоматически вышла в четвертьфинал Суперлиги.