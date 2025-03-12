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«Кьери» россиянки Анастасии Ляшко проиграл в финале Кубка Вызова

«Кьери» россиянки Анастасии Ляшко проиграл в финале Кубка Вызова
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Итальянский волейбольный клуб «Кьери», за который выступает россиянка Анастасия Ляшко, уступил в финале Кубка Вызова. Новым обладателем трофея стал итальянский клуб «Рома».

«Кьери» проиграл оба матча в рамках финальной серии. Первый завершился со счётом 2:3 (20:25, 25:17, 22:25, 25:18, 12:15), россиянка принесла команде 9 очков. Вторая встреча закончилась со счётом 1:3 (19:25, 25:22, 19:25, 25:27), Ляшко отсутствовала в заявке на матч.

Напомним, в национальном чемпионате «Рома» заняла 13-е из 14 мест и покинет итальянскую Серию А1. «Кьери» по результатам предварительного этапа чемпионата Италии вышел в плей-офф с пятого места.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Вызова стала итальянская «Новара», за которую выступали россиянки Вита Акимова и Марина Маркова. В текущем сезоне команда в составе с Татьяной Толок и Витой Акимовой играет в полуфинале Кубка ЕКВ.

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