Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Тренер «Динамо» Брянский оценил победу над «Тулузой» на турнире в Дубае

Тренер «Динамо» Брянский оценил победу над «Тулузой» на турнире в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своих подопечных в стартовом матче международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament, который проходит в Дубае (ОАЭ). Игроки «Динамо» обыграли соперников из «Тулузы» (Франция) со счётом 3:1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21).

«Мы очень неплохо действовали в защите, но соперник был более удачлив и настойчив в доигровках. Особенно это касается первого сета. Забили порядка 80% доигровочных мячей — это очень много. Не так просто играть против команды, которая настолько хорошо защищается — это был интересный опыт. Могу сказать ещё то, что при игре на высоком блоке против нашего высокого блока большое количество мячей они выиграли благодаря миллиметровым касаниям. Потребовалось время, чтобы приспособиться к этому. Со стороны и правда выглядело, что первую партию мы действовали осторожно. Нужно было играть более напористо и агрессивно. Я бы сказал, мы присматривались, чего не нужно было делать, и в итоге отдали в концовке первого сета инициативу сопернику. Но в дальнейшем мы учли свои ошибки, сыграли свою роль и наши замены», — приводит слова Брянского пресс-служба московского клуба.

NAS Sports Tournament пройдет с 12 по 20 марта. Туда заявлены московское «Динамо М» и «Нова» (Новокуйбышевск).

Материалы по теме
Московское «Динамо» обыграло «Тулузу» в рамках коммерческого турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android