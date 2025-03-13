Богдан — о победе «Динамо» над «Тулузой»: рады, что наконец играем на международной арене

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан прокомментировал победу команды в стартовом матче международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament, который проходит в Дубае (ОАЭ). Игроки «Динамо» обыграли соперников из «Тулузы» (Франция) со счётом 3:1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21).

«В первой партии мы не столько присматривались к сопернику, сколько присматривались к арене. У нас здесь не было опробования, специфическое освещение, достаточно позднее время начала матча… Думаю, эти факторы повлияли на то, что нам пришлось «просыпаться» дольше, чем обычно. Диагональный соперника играл здорово, было непросто его закрывать, но над такими моментами важно работать, чтобы победить на турнире. Отличные эмоции после победы, мы очень рады, что наконец играем на международной арене», — приводит слова Богдана пресс-служба московского «Динамо».

NAS Sports Tournament пройдет с 12 по 20 марта. Туда заявлены московское «Динамо М» и «Нова» (Новокуйбышевск).