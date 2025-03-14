Женская Суперлига: расписание четвертьфинальных матчей 10 марта
Сегодня, 14 марта, пройдут вторые матчи четвертьфинальных серий женской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/4 финала (время московское):
- 16:00. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининград);
- 17:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург);
- 19:00. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань);
- 19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо М» (Москва).
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне — 2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.
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