Волейболисты «Новы» проиграли белорусскому «Шахтёру» на международном турнире в ОАЭ

Волейболисты «Новы» из Новокуйбышевска потерпели поражение в своём первом матче на международном коммерческом турнире NAS Sports Tournament, который проходит в Дубае (ОАЭ). Команда из Самарской области уступила солигорскому «Шахтёру» (Беларусь) со счётом 1:3 (27:29, 27:25, 20:25, 21:25).

Также на турнире в ОАЭ выступает московское «Динамо», в стартовом матче одержавшее победу над французской «Тулузой». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21).

NAS Sports Tournament проходит с 12 по 20 марта. Соперником «Новы» в следующем матче станет итальянская «Гроттаццолина». Игра состоится в субботу, 15 марта.