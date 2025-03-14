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Тренер «Локомотива» К пропустит ответный матч 1/4 финала Суперлиги с «Уралочкой-НТМК»

Тренер «Локомотива» К пропустит ответный матч 1/4 финала Суперлиги с «Уралочкой-НТМК»
Андрей Воронков
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Главный тренер женской волейбольной команды «Локомотив» (Калининградская область) Андрей Воронков пропустит ответный матч четвертьфинала женской PARI Суперлиги с «Уралочкой-НТМК».

Пресс-служба команды в телеграм-канале сообщила, что специалист испытывает проблемы со здоровьем. Отметим, что матч стадии плей-офф начнётся сегодня, 14 марта, в 15:00 по московскому времени.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2025, пятница. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра между командами состоялась 10 марта. Тогда победу одержали калининградские волейболистки. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 27:25, 26:28, 26:24) в пользу «Локомотива». Победу в первой игре 1/4 финала также одержал ЖВК «Динамо-Ак Барс». В домашних стенах команда переиграла краснодарское «Динамо». Счёт — 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) в пользу казанских волейболисток.

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