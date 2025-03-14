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Итальянская «Новара» Толок и Акимовой вышла в финал женского Кубка ЕКВ

Итальянская «Новара» Толок и Акимовой вышла в финал женского Кубка ЕКВ
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Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Татьяна Толок и Вита Акимова, вышел в финал Кубка ЕКВ – второго по значимости европейского турнира после Лиги чемпионов.

В 1/2 финала команда встречалась с турецким клубом «Тюрк Хава Йоллари». Оба матча завершились со счётом 3:0 в пользу итальянской команды. Толок набрала 14 очков в первом матче и 15 – во втором. Акимова выходила на площадку на позиции либеро.

В финале «Новара» встретится с румынским клубом «Альба Блаж», который в полуфинале обыграл венгерский «Вашаш Будапешт». Первый матч состоится 1 апреля на домашней площадке румынок.

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