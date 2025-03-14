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Призёр Олимпиады Волков высказался о переподписании контракта с ВК «Зенит-Казань»

Призёр Олимпиады Волков высказался о переподписании контракта с ВК «Зенит-Казань»
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Российский волейболист, серебряный призёр Олимпиады 2020 года Дмитрий Волков поделился своими эмоциями после переподписания с ВК «Зенит-Казань» на один сезон, а также оценил возможность в будущем стать тренером.

«ВК «Зенит-Казань» – один из лучших клубов России во всех отношениях. Это легендарное место. Я играю за эту команду с гордостью и рад, что остался здесь ещё на один сезон. У меня нет цели стать местной легендой, через год буду принимать решение о своём будущем. Пока рано про это говорить. Есть ли желание в будущем стать тренером? Я ещё не настолько стар. Пока хочется поиграть, но вы можете увидеть меня тренером после завершения карьеры. Я мог бы попробовать себя на этом поприще», – приводит слова Волкова Metaratings.

Дмитрий Волков — обладатель золотой медали европейского первенства 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, двукратный чемпион России (2022/2023, 2023/2024) в составе волейбольного клуба «Зенит- Казань».

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