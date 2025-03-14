Дмитрий Волков раскрыл причины несостоявшегося переезда в чемпионат Италии

Российский волейболист и серебряный призёр Олимпиады 2020 года Дмитрий Волков рассказал, почему ему так и не удалось попробовать себя в чемпионате Италии.

«Не срослось много факторов. У меня семья с маленьким ребёнком. Конечно, для семьи комфортнее остаться в России, однако жена поддерживала моё желание уехать за границу. Но так как переговоры в этом сезоне начались очень рано, я не получил из Италии 100-процентного понимания и видения, как будет выглядеть команда в новом сезоне. А прыгать в бездну – не думаю, что это было бы правильным решением», – приводит слова Волкова Metaratings.

Дмитрий Волков — обладатель золотой медали европейского первенства 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, двукратный чемпион России (2022/2023, 2023/2024) в составе волейбольного клуба «Зенит- Казань».