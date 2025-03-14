Дмитрий Волков назвал лучших игроков Суперлиги на каждой из позиций

Российский волейболист и игрок ВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков рассказал кто, по его мнению, сейчас лучшие волейболисты России на своих позициях и как увеличить посещаемость российского волейбола.

«Лучшая связка сейчас — это Майка Кристенсон, Рома Порошин и Паша Панков. Центральные – мои братишки Власов и Яковлев и мой капитан Артём Вольвич. Среди диагональных выберу Макса Михайлова, и это даже не обсуждается. Плюс ещё Бабкевич, Сапожков и Цветан. Либеро – Илюха Фёдоров и Женя Гребенников. А вот доигровщиков возьмём следующих: Мельгарехо, Пашу Тетюхина, Богдана, Лабинского. И меня на банку за компанию. Можно ли что-то сделать, чтобы интерес к российскому волейболу вырос? Тяжело сказать. Волейболисты должны более активно действовать в медиаполе, быть активными в СМИ. Мы никогда не отказываемся от интервью, сами можем проявлять инициативу», – приводит слова Волкова Metaratings.

Дмитрий Волков — обладатель золотой медали европейского первенства 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, двукратный чемпион России (2022/2023, 2023/2024) в составе волейбольного клуба «Зенит-Казань».