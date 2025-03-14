Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Дмитрий Волков назвал лучших игроков Суперлиги на каждой из позиций

Дмитрий Волков назвал лучших игроков Суперлиги на каждой из позиций
Аудио-версия:
Комментарии

Российский волейболист и игрок ВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков рассказал кто, по его мнению, сейчас лучшие волейболисты России на своих позициях и как увеличить посещаемость российского волейбола.

«Лучшая связка сейчас — это Майка Кристенсон, Рома Порошин и Паша Панков. Центральные – мои братишки Власов и Яковлев и мой капитан Артём Вольвич. Среди диагональных выберу Макса Михайлова, и это даже не обсуждается. Плюс ещё Бабкевич, Сапожков и Цветан. Либеро – Илюха Фёдоров и Женя Гребенников. А вот доигровщиков возьмём следующих: Мельгарехо, Пашу Тетюхина, Богдана, Лабинского. И меня на банку за компанию. Можно ли что-то сделать, чтобы интерес к российскому волейболу вырос? Тяжело сказать. Волейболисты должны более активно действовать в медиаполе, быть активными в СМИ. Мы никогда не отказываемся от интервью, сами можем проявлять инициативу», – приводит слова Волкова Metaratings.

Дмитрий Волков — обладатель золотой медали европейского первенства 2017 года, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020, двукратный чемпион России (2022/2023, 2023/2024) в составе волейбольного клуба «Зенит-Казань».

Материалы по теме
Дмитрий Волков раскрыл причины несостоявшегося переезда в чемпионат Италии
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android