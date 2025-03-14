«Уралочка-НТМК» обыграла калининградский «Локомотив» во 2-м матче четвертьфинала Суперлиги

Сегодня, 14 марта, волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области в четырёх сетах одолели соперниц из калининградского «Локомотива» в рамках второго четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:16, 25:19, 25:18) в пользу волейболисток из Свердловской области. Счёт в серии 1-1.

Заключительный матч серии между командами состоится в Калининграде.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».