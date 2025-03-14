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«Уралочка-НТМК» обыграла калининградский «Локомотив» во 2-м матче четвертьфинала Суперлиги

«Уралочка-НТМК» обыграла калининградский «Локомотив» во 2-м матче четвертьфинала Суперлиги
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Сегодня, 14 марта, волейболистки «Уралочки-НТМК» из Свердловской области в четырёх сетах одолели соперниц из калининградского «Локомотива» в рамках второго четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (18:25, 25:16, 25:19, 25:18) в пользу волейболисток из Свердловской области. Счёт в серии 1-1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2025, пятница. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Карполь, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Заключительный матч серии между командами состоится в Калининграде.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».

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