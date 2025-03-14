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«Динамо-Метар» одолело «Ленинградку», сравняв счёт серии в 1/4 финала женской Суперлиги

«Динамо-Метар» одолело «Ленинградку», сравняв счёт серии в 1/4 финала женской Суперлиги
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Сегодня, 14 марта, волейболистки «Динамо-Метар» из Челябинска в четырёх сетах одолели «Ленинградку» (Санкт-Петербург) в рамках второго четвертьфинального матча чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 28:26, 16:25, 25:18) в пользу волейболисток из Челябинска. Счёт в серии 1-1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

Заключительный матч серии между командами состоится в Санкт-Петербурге.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».

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