«Динамо-Метар» одолело «Ленинградку», сравняв счёт серии в 1/4 финала женской Суперлиги

Сегодня, 14 марта, волейболистки «Динамо-Метар» из Челябинска в четырёх сетах одолели «Ленинградку» (Санкт-Петербург) в рамках второго четвертьфинального матча чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 28:26, 16:25, 25:18) в пользу волейболисток из Челябинска. Счёт в серии 1-1.

Заключительный матч серии между командами состоится в Санкт-Петербурге.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».