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«Заречье-Одинцово» обыграло московское «Динамо» во втором матче четвертьфинала Суперлиги

«Заречье-Одинцово» обыграло московское «Динамо» во втором матче четвертьфинала Суперлиги
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Сегодня, 14 марта, волейболистки «Заречье-Одинцово» (Московская область) на домашней площадке в упорной борьбе переиграли соперниц из московского «Динамо» в рамках второго четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (28:26, 25:19, 18:25, 17:25, 25:19) в пользу волейболисток клуба из Московской области. Счёт в серии 1-1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
5-я партия
2 : 2
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Кострова, Бровкина
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева

Заключительный матч серии между командами состоится в спортивном комплексе «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».

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