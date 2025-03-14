«Заречье-Одинцово» обыграло московское «Динамо» во втором матче четвертьфинала Суперлиги

Сегодня, 14 марта, волейболистки «Заречье-Одинцово» (Московская область) на домашней площадке в упорной борьбе переиграли соперниц из московского «Динамо» в рамках второго четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (28:26, 25:19, 18:25, 17:25, 25:19) в пользу волейболисток клуба из Московской области. Счёт в серии 1-1.

Заключительный матч серии между командами состоится в спортивном комплексе «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является «Динамо-Ак Барс».