«Динамо-Ак Барс» вышло в полуфинал женской Суперлиги, обыграв «Динамо» из Краснодара

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» вышел в полуфинал чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В рамках второго матча четвертьфинального раунда команда из Казани на выезде уверенно обыграла краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

Первый поединок между командами завершился со 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) в пользу волейболисток из Казани. Счёт в серии — 2-0.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».