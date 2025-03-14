«Динамо-Ак Барс» вышло в полуфинал женской Суперлиги, обыграв «Динамо» из Краснодара
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» вышел в полуфинал чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В рамках второго матча четвертьфинального раунда команда из Казани на выезде уверенно обыграла краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Рысева, Кабанская, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Первый поединок между командами завершился со 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) в пользу волейболисток из Казани. Счёт в серии — 2-0.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».
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