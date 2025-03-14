«Динамо» победило итальянскую «Падую» в матче коммерческого турнира в Дубае

Волейболисты московского «Динамо» одержали победу во 2-м туре международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament, который проходит в Дубае (ОАЭ). Подопечные Константина Брянского обыграли итальянскую «Падую». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:13).

NAS Sports Tournament проходит с 12 по 20 марта. Туда заявлены московское «Динамо» М и «Нова» (Новокуйбышевск). Ранее «Динамо» одолело соперников из «Тулузы» (Франция) со счётом 3:1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21).

Напомним, по итогам регулярного чемпионата в мужской Суперлиге московское «Динамо» заняло второе место. Команда автоматически вышла в четвертьфинал Суперлиги.