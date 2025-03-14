Женская Суперлига: результаты четвертьфинальных матчей 10 марта

Сегодня, 14 марта, прошли вторые матчи четвертьфинальных серий женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/4 финала:
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (18:25, 25:16, 25:19, 25:18);
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:17, 28:26, 16:25, 25:18);
«Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (23:25, 23:25, 23:25);
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (28:26, 25:19, 18:25, 17:25, 15:13).
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.