Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: результаты четвертьфинальных матчей 10 марта

Женская Суперлига: результаты четвертьфинальных матчей 10 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 марта, прошли вторые матчи четвертьфинальных серий женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/4 финала:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининград) — 3:1 (18:25, 25:16, 25:19, 25:18);

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:17, 28:26, 16:25, 25:18);

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (23:25, 23:25, 23:25);

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (28:26, 25:19, 18:25, 17:25, 15:13).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» вышло в полуфинал женской Суперлиги, обыграв «Динамо» из Краснодара
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android