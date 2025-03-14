Тренер «Динамо» высказался об уверенной победе над «Падуей» на турнире в Дубае

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своих подопечных в матче 2-го тура международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament, который проходит в Дубае (ОАЭ). Игроки «Динамо» обыграли обыграли итальянскую «Падую». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:13).

«Успели разобрать игру соперника, было время это сделать. И парни – молодцы, выполнили установку. Соперник принимал лучше нас, имел возможность атаковать на быстрых мячах. Для нас было важно поработать на блоке именно в такой ситуации – на быстром мяче, в центре сетки, и у нас многое получилось. Играет ли команда в полную силу или ещё есть резервы? По моим ощущениям, мы ещё можем добавить», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

NAS Sports Tournament проходит с 12 по 20 марта. Туда заявлены московское «Динамо» М и «Нова» (Новокуйбышевск). Ранее «Динамо» одолело соперников из «Тулузы» (Франция) со счётом 3:1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21).