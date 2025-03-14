Панков — о победе над «Падуей»: слышали российских болельщиков, они придавали нам энергии

Связующий московского «Динамо» Павел Панков прокомментировал победу команды во 2-м туре международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament, который проходит в Дубае (ОАЭ). Игроки «Динамо» обыграли обыграли итальянскую «Падую». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:13).

«Привыкли к мячам, привыкли к освещению, разобрали соперника и поэтому так хорошо сыграли. Подача летела, и на тройном блоке итальянцам было играть непросто, но и на быстрых мячах мы поставили большое количество блоков – это впечатляет. Слышали российских болельщиков, они придавали нам энергии. Знаю, что в Дубае много россиян, и мы ждём их на следующих матчах», — приводит слова Панкова пресс-служба московского «Динамо».

NAS Sports Tournament проходит с 12 по 20 марта. Туда заявлены московское «Динамо» М и «Нова» (Новокуйбышевск). Ранее «Динамо» одолело соперников из «Тулузы» (Франция) со счётом 3:1 (25:27, 25:20, 25:23, 25:21).