Тренер «Динамо-Ак Барс» прокомментировал выход команды в полуфинал женской Суперлиги

Старший тренер «Динамо-Ак Барс» Желько Булатович прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В рамках второго матча четвертьфинального раунда команда из Казани на выезде уверенно обыграла краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

«Играя в гостях, всегда сложнее победить, чем дома, и мы это ожидали. Что касается нашего уровня игры, он сейчас не такой высокий, как был раньше. Мы готовились и продолжаем готовиться к плей-офф, надеюсь, в следующем туре мы покажем более качественную игру. Сегодня Гайла Гонсалес сыграла отлично — она не ошибалась и хорошо атаковала. Однако видно, что некоторые игроки, особенно те, кто вернулся после травмы, пока не показывают тот уровень, которого мы от них ожидаем. В целом мы довольны победой, но нам нужно продолжать тренироваться и улучшать свою игру», — приводит слова Булатовича пресс-служба казанской команды.

Первый матч между командами завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) в пользу волейболисток из Казани. Счёт в серии — 2-0.