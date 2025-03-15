Мужская Суперлига: расписание матчей 1/8 финала 15 марта
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Сегодня, 15 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/8 финала (время московское):
- 12:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск).
- 15:00 «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) .
- 17:00 «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа).
- 19:00 АСК Нижний Новгород) — «Зенит» СПб (Санкт-Петербург)
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.
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