Мужская Суперлига: расписание матчей 1/8 финала 15 марта

Сегодня, 15 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/8 финала (время московское):

12:00 «Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск).

15:00 «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) .

17:00 «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа).

19:00 АСК Нижний Новгород) — «Зенит» СПб (Санкт-Петербург)

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.