Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Енисей» и вышел в 1/4 финала мужской Суперлиги
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Сегодня, 15 марта, кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» вышел в 1/4 финала мужской Суперлиги-2024/2025, обыграв «Енисей» из Красноярска во втором матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Кузбасс
Кемерово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате стали «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва), «Белогорье» и «Локомотив» (Новосибирск).
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