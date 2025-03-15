Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Енисей» и вышел в 1/4 финала мужской Суперлиги

Сегодня, 15 марта, кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» вышел в 1/4 финала мужской Суперлиги-2024/2025, обыграв «Енисей» из Красноярска во втором матче 1/8 финала. Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате стали «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва), «Белогорье» и «Локомотив» (Новосибирск).