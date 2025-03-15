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«Мы не договорили!» Доигровщица «Заречья» — о победе над «Динамо» в 1/4 финала ЧР

«Мы не договорили!» Доигровщица «Заречья» — о победе над «Динамо» в 1/4 финала ЧР
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Доигровщица подмосковного «Заречья-Одинцово» Ольга Бирюкова оценила победу над московским «Динамо» со счётом 3:2 (28:26, 25:19, 18:25, 17:25, 15:13) во втором матче 1/4 финала чемпионата России.

«Конечно, после первого поражения против «Динамо» остался очень неприятный осадок, мы знали, что следующий матч не будет простым, и готовились морально к большой битве.

Игра получилась интересная, зрелищная, валидольная для обеих команд. Здорово, что в пятой партии победа оказалась за нами, ведь чаша весов могла перевесить на сторону московского «Динамо»!

Нам было важно победить, прежде всего для себя, потому что мы не хотим заканчивать сезон, мы хотим продолжения, мы не договорили! Я рада, что команда «Заречье-Одинцово» ещё в игре, ждём 18-го числа!» — рассказала Бирюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:19) в пользу «Динамо».

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