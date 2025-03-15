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Тренер калининградского «Локомотива»: игроки «Уралочки» намного сильнее наших

Тренер калининградского «Локомотива»: игроки «Уралочки» намного сильнее наших
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Старший тренер калининградского «Локомотива» Фёдор Кузин прокомментировал поражение команды со счётом 1:3 (25:18, 16:25, 19:25, 18:25) во втором матче с «Уралочкой-НТМК» в рамках 1/4 финала чемпионата России. Напомним, первая встреча завершилась победой «Локомотива».

«Конечно, результатом мы недовольны. Могу поздравить «Уралочку», они показали в очередной раз, что они коллектив, команда. Этого сегодня не показали наши девочки. «Локомотив» не смог в последних трёх партиях переломить ход игры и доказать, что Калининград сильнее.

На сегодняшний день игроки «Уралочки» — Ваганова, Тица и Павлова – намного сильнее наших. Мне это не очень нравится. У нас есть проблемы с блоком. Скорее всего, это неправильный подход команды и тренеров к этому матчу, невыполнение установок волейболистками. Будем анализировать», — приводит слова Кузина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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