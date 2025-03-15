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«Самое дорогое — это трусость». Тренер «Ленинградки» Кашин — о поражении от «Динамо-Метар»

«Самое дорогое — это трусость». Тренер «Ленинградки» Кашин — о поражении от «Динамо-Метар»
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение со счётом 1:3 (17:25, 26:28, 25:16, 18:25) во втором матче с «Динамо-Метар» в рамках 1/4 финала чемпионата России.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Метар: Багрянцева, Дементьева, Яргычова, Вдовина, Сорокина, Форналева, Диких, Зайцева, Гатина, Мамедова, Руденя, Руссу
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

«Прежде всего уступили в желании выиграть, всё дело в смелости. В одном очень известном фильме говорили, что самое дорогое — это глупость. У нас самое дорогое — это трусость. К сожалению, мы сейчас ограничены в заменах, и когда выпадает даже один игрок, то впятером играть сложно. «Метар» молодцы, они играли все вместе, ничего нам нового не показали, в принципе, всё было разобрано. Но у нас с одного края получилось 6 из 31.

Гарелик, конечно, молодец: 50% своих показала, забила много. Но она тоже живой человек. Невозможно, когда пасуют все в одну сторону. Приём тоже оставлял желать лучшего. Соответственно, Гарелик приходилось всё время бороться с двумя блоками. Она молодец, своё дело сделала. А в четвёртой зоне мы получили то, что получили!

Что ожидаю от третьего матча? Очень надеюсь, что кто-то разозлится. Пускай на меня, на «Метар», на жизнь. Но выйдет и покажет то, что показывает на тренировках. Тогда всё будет нормально!» — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Ленинградки» со счётом 3:1 (20:25, 30:28, 25:19, 25:22).

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