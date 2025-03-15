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«Динамо-Урал» одолело «Факел Ямал» и вышло в 1/4 финала мужской Суперлиги

«Динамо-Урал» одолело «Факел Ямал» и вышло в 1/4 финала мужской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Динамо-Урал» из Уфы вышел в четвертьфинал мужской Суперлиги. Во втором матче 1/8 финала уфимские волейболисты одолели «Факел Ямал» (Новый Уренгой) со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 25:19, 23:25, 15:11).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
15 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
3 : 2
Факел Ямал
Новый Уренгой
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Заволжский, Моторыгин, Тебенихин
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Казбанов, Андреев, Крот, Быстров, Капранов, Пипуныров

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

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