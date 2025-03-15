«Всё зависит только от нас». Доигровщица «Динамо-Метар» — о победе над «Ленинградкой»

Доигровщица челябинского «Динамо-Метар» Валерия Иванкович прокомментировала победу над «Ленинградкой» во втором матче 1/4 финала женской Суперлиги.

«Было небольшое волнение за несколько дней до игр. Ставя меня в состав, тренер выражает мне своё доверие, выходя на площадку, волноваться было некогда. Я думала только о том, что мне нужно по максимуму принести пользу и помочь своей команде!

Если провести аналогию с первым матчем, который мы играли в Санкт-Петербурге, то там у нас тоже была упорная борьба во второй партии, где мы уступили. В Челябинске нам удалось дожать концовку второй партии, это вселило в нас дополнительную уверенность, и мы смогли показать свою игру!

Поражение в Санкт-Петербурге было достаточно обидным, было чувство, что могли выиграть эту игру, немного не повезло. Но этот матч дал нам понять, что любая команда нам по силам, всё зависит только от нас и от нашего настроя на игру. На домашний матч выходили с максимальным настроем, думали только о победе! Уверены, что у нас есть всё, чтобы одержать победу. Настрой у команды — только победить, а главный тренер и тренерский штаб помогут нам в этом!» — сказала Иванкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

После двух матчей счёт в противостоянии «Динамо-Метар» и «Ленинградки» 1-1. Третья, решающая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.