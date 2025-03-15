«Динамо-ЛО» вышло в 1/4 финала мужской Суперлиги, обыграв «Газпром-Югра»
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Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области вышел в четвертьфинал мужской Суперлиги. Во втором матче 1/8 финала волейболисты обыграли «Газпром-Югра» (Сургут) со счётом 3:1 (25:15, 36:34, 22:25, 25:19).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 1
Газпром-Югра
Сургут
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Шевляков, Качуров, Пархоменко, Папазов, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Голованов, Масько, Евсеев, Костадинов
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).
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