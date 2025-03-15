«Динамо-ЛО» вышло в 1/4 финала мужской Суперлиги, обыграв «Газпром-Югра»

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области вышел в четвертьфинал мужской Суперлиги. Во втором матче 1/8 финала волейболисты обыграли «Газпром-Югра» (Сургут) со счётом 3:1 (25:15, 36:34, 22:25, 25:19).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).