Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Санкт-петербургский «Зенит» вышел в четвертьфинал мужской Суперлиги, обыграв «АСК»

Санкт-петербургский «Зенит» вышел в четвертьфинал мужской Суперлиги, обыграв «АСК»
Комментарии

Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в 1/4 финала мужской Суперлиги-2024/2025. Во втором матче 1/8 финала волейболисты одержали уверенную победу над «АСК» (Нижний Новгород) со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:12).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
15 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
АСК
Нижний Новгород
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Ищенко, Никоненко

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).

Календарь мужской Суперлиги
Сетка мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android