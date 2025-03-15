Санкт-петербургский «Зенит» вышел в четвертьфинал мужской Суперлиги, обыграв «АСК»

Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в 1/4 финала мужской Суперлиги-2024/2025. Во втором матче 1/8 финала волейболисты одержали уверенную победу над «АСК» (Нижний Новгород) со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:12).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате, помимо казанского «Зенита», стали «Динамо» (Москва), «Белогорье» (Белгород) и «Локомотив» (Новосибирск).