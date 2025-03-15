Мужская Суперлига: результаты матчей 1/8 финала 15 марта

Сегодня, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/8 финала. Результаты 15 марта:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (2520, 25:15, 25:18).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 1:3 (15:25, 34:36, 25:22, 19:25).

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 2:3 (22:25, 25:22, 19:25, 25:23, 11:15).

«АСК» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (15:25, 16:25, 14:25).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.