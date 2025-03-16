Определились все пары и даты матчей 1/4 финала мужской Суперлиги

Вчера в мужской волейбольной Суперлиге состоялись ответные матчи квалификационного раунда. По их итогам в четвертьфинал получили путёвки «Зенит» СПб, «Динамо-ЛО», «Динамо-Урал» и «Кузбасс». Четыре лучшие команды регулярного чемпионата («Зенит-Казань», «Белогорье», «Динамо», «Локомотив») напрямую вышли в 1/4 финала.

Состав пар 1/4 финала выглядит следующим образом:

«Зенит-Казань» (1-е место в регулярном чемпионате) — «Кузбасс» (9);

«Белогорье» (2) — «Динамо-Урал» (7);

«Динамо» (3) — «Динамо-ЛО» (6);

«Локомотив» (4) — «Зенит» СПб (5).

Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед. В трёх парах первые матчи пройдут 19 марта, а вторые — 23 марта. Если понадобятся решающие третьи игры, то они состоятся 30 марта. В паре «Динамо» — «Динамо-ЛО» даты сдвинуты из-за участия москвичей в международном турнире в Дубае. Эта пара сыграет 24, 27 и, если понадобится, 30 марта.