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«Нова» проиграла итальянской «Гроттаццолине» на турнире в Дубае

«Нова» проиграла итальянской «Гроттаццолине» на турнире в Дубае
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Волейболисты «Новы» в матче группового этапа турнира NAS в Дубае проиграли итальянской «Гроттаццолине» со счётом 1:3 (21:25, 25:17, 28:30, 13:25).

«Гроттаццолина» заняла 10-е место в завершившемся регулярном чемпионате Италии. Новичок элиты выиграл всего один матч в первом круге, но под занавес чемпионата выдал серию побед и едва не попал в плей-офф.

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик «Новы» Никита Аксютин, набравший 18 очков. У итальянцев лучшим бомбардиром стал сербский диагональный Душан Петкович – 16 очков и показатель полезности +13. В прошлом сезоне серб выступал в чемпионате России за кемеровский «Кузбасс».

Ранее «Нова» со счётом 1:3 уступила белорусскому «Шахтёру». 17 марта подопечные Олега Согрина сыграют с клубом «Банияс» из ОАЭ.

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