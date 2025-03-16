«Нова» проиграла итальянской «Гроттаццолине» на турнире в Дубае

Волейболисты «Новы» в матче группового этапа турнира NAS в Дубае проиграли итальянской «Гроттаццолине» со счётом 1:3 (21:25, 25:17, 28:30, 13:25).
«Гроттаццолина» заняла 10-е место в завершившемся регулярном чемпионате Италии. Новичок элиты выиграл всего один матч в первом круге, но под занавес чемпионата выдал серию побед и едва не попал в плей-офф.
Самым результативным игроком встречи стал доигровщик «Новы» Никита Аксютин, набравший 18 очков. У итальянцев лучшим бомбардиром стал сербский диагональный Душан Петкович – 16 очков и показатель полезности +13. В прошлом сезоне серб выступал в чемпионате России за кемеровский «Кузбасс».
Ранее «Нова» со счётом 1:3 уступила белорусскому «Шахтёру». 17 марта подопечные Олега Согрина сыграют с клубом «Банияс» из ОАЭ.
- 16 марта 2025
-
11:25
-
10:54
- 15 марта 2025
-
22:19
-
20:17
-
19:26
-
19:22
-
17:28
-
14:32
-
14:20
-
14:07
-
13:34
-
09:32
-
00:57
- 14 марта 2025
-
23:52
-
23:36
-
22:58
-
21:30
-
20:57
-
20:55
-
19:13
-
18:23
-
18:23
-
17:42
-
17:41
-
16:26
-
14:37
-
10:55
-
09:30
- 13 марта 2025
-
00:55
-
00:06
- 12 марта 2025
-
22:56
-
22:47
-
22:26
- 11 марта 2025
-
20:48
-
20:35