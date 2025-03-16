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«Таких игр немного было в моей карьере». Алекно — о матче за выход в 1/4 финала ЧР

«Таких игр немного было в моей карьере». Алекно — о матче за выход в 1/4 финала ЧР
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над нижегородским АСК со счётом 3:0 (25:15, 25:16, 25:14) в квалификационном раунде и рассказал о подготовке ко встрече с новосибирским «Локомотивом» в рамках 1/4 финала чемпионата России.

«Мало таких игр, когда я мог и пошутить с ребятами, которые были на скамейке, где-то можно было и присесть. Таких игр, в принципе, немного было в моей карьере. А если они эту ситуацию допустили, значит, всё получилось. Первый, маленький шаг мы сделали, теперь будем думать о дальнейших матчах.

К матчу с «Локомотивом» будем готовиться в штатном режиме: завтра мы отдыхаем, утром в понедельник разминаемся и сразу вылетаем в Новосибирск. Могу сказать точно, что все готовы к 1/4 и все хотят, но одного желания мало, нужно выполнить работу. Мы поедем работать туда», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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