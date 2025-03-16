Роман Пакшин: любому сопернику будет непросто против такого «Кузбасса»

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Роман Пакшин прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18) в квалификационном раунде чемпионата России. В 1/4 финала команда встретится с «Зенитом-Казань».

«Сегодня мы вышли гиперзаряженными — это было заметно с первой партии. Каждый, кто находился на площадке, и каждый, кто находился в запасе, хотел сегодня выиграть с любым счётом. Главное — пройти дальше, а с каким счётом, уже неважно. Получилось сегодня победить 3:0 — это вообще круто!

Конечно, я ждал более упорной борьбы от «Енисея», как в Кемерово, но сегодня мы им этого не позволили. Как только они начинали, так скажем, горячиться, мы их сразу остужали. С такой игрой мы с любым соперником можем играть, всё зависит от настроя, и любому сопернику будет непросто против такого «Кузбасса», — приводит слова Пакшина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.