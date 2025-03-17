«Динамо» одержало третью победу на турнире в Дубае
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Московское «Динамо» завершило групповой этап на турнире в Дубае победой над клубом из ОАЭ «Хатта» — 3:1 (25:12, 19:25, 25:22, 25:16). В этой встрече Константин Брянский дал возможность проявить себя резервистам. Самым результативным игроком матча стал диагональный бело-голубых Максим Сапожков, на его счету 28 очков.
Таким образом, динамовцы выиграли все три матча на групповом этапе NAS Sports Tournament и вышли в полуфинал с первого места. Второй в квартете стала итальянская «Падуя».
Соперник команды Брянского по полуфиналу определится сегодня, когда пройдут завершающие матчи в группе B. В ней «Нова» из Самарской области проиграла пока оба матча. Сегодня команда Олега Согрина встретится с клубом «Банияс» из ОАЭ.
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