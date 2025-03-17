«Верона» Абаева проиграла «Пьяченце» в матче 1/4 финала Серии А1. Счёт в серии 0-2

«Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата Италии в гостях проиграла «Пьяченце» 0:3 (22:25, 20:25, 18:25). Россиянин отыграл весь матч, набрав одно очко с подачи. Теперь «Верона» уступает в серии до трёх побед 0-2.

После первого матча в отставку подал главный тренер «Вероны» Радостин Стойчев. Болгарского специалиста заменил его ассистент Дарио Симони. «Верона» по-прежнему выступает без одного из своих лидеров — словенского доигровщика Рока Можича, который восстанавливается после повреждения.

Результаты остальных матчей плей-офф:

«Чистерна» (8) — «Трентино» (1) — 3:1 (25:21, 27:25, 19:25, 26:24). Счёт в серии 1-1;

«Модена» (7) — «Перуджа» (2) — 0:3 (21:25, 26:28, 15:25). Счёт в серии 0-2;

«Милан» (6) — «Чивитанова» (3) — 0:3 (16:25, 16:25, 20:25). Счёт в серии 1-1.

Третьи матчи серий состоятся 23 марта.