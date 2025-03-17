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«Локомотив» стал первым клубом в российском волейболе, выигравшим в трёх дисциплинах

«Локомотив» стал первым клубом в российском волейболе, выигравшим в трёх дисциплинах
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Калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив» стал первым клубом в российском волейболе, которому удалось выиграть во всех трёх официальных дисциплинах: классическом, пляжном и снежном волейболе.

На финальном этапе чемпионата России по волейболу на снегу, который прошёл в Красноярске, «Локомотив-СШОР по ИВС» был представлен двумя командами. Обе сыграли в финале друг против друга. Золото завоевали Анна Савельева, Ксения Дабижа и Валерия Кузаева, а серебро ушло второму составу «Локомотива» Марии Егоровой, Марии Лазуренко, Арине Ряжновой и Елизавете Лудковой.

Ранее «Локомотив» дважды становился чемпионом России в классическом волейболе: в сезоне-2020/2021 и сезоне-2021/2022. В пляжном волейболе калининградские спортсменки становились чемпионками России в 2021 году.

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