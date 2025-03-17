«Новара» Толок и «Кьери» Ляшко сравняли счёт за выход в полуфинал чемпионата Италии

В Италии прошёл 2-й тур 1/4 финала национального чемпионата по волейболу среди женских команд.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, со счётом 0:3 (26:28, 20:25, 23:25) уступил «Кьери» Анастасии Ляшко. Толок набрала 10 очков, Акимов и Ляшко не попали в заявки на матч.

Напомним, в первом матче между командами победу со счётом 3:0 одержала «Новара». Решающая встреча за выход в полуфинал чемпионата Италии состоится 19 марта. Победитель матча сыграет с «Имоко Конельяно» в 1/2 финала.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 2:3 (16:25, 25:20, 25:18, 16:25, 12:15) уступил «Веро Воллей». Россиянка очков не набрала. Её команда дважды уступила сопернику и не вышла в полуфинал турнира.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:2 (19:25, 22:25, 25:23, 25:20, 22:20) победил «Бусто Арсицио». Котиковой в заявке на матч не было, а Антропова набрала 32 очка и была признана MVP матча. После двух побед «Скандиччи» вышел в полуфинал чемпионата Италии, где сыграет с «Веро Воллей».