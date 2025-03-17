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Турецкая Лига Султанлар: 8 эйсов Федоровцевой, положение россиянок за тур до плей-офф

В Турции завершился 25-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 68 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой победил «Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 17:25, 25:19). Федоровцева набрала 22 очка, выполнив восемь эйсов за матч, Лазарева принесла команде 20 очков, Курило – 15.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) победил «Бешикташ». Россиянка набрала 11 очков.

«Зерен Спорт» Елизаветы Кочуриной со счётом 3:2 (25:12, 22:25, 21:25, 25:22, 15:8) победил «Нилуфер». Кочурина на площадку не вышла.

После 25-го тура Лиги Султанлар, за один тур до плей-офф, все клубы с россиянками в составе сохранили свои места в турнирной таблице: «Фенербахче» Федоровцевой – первое, «Вакифбанк» Марковой – третье, «Зерен Спор» Кочуриной – шестое, «Кузейбору» Лазаревой и Курило – седьмое.