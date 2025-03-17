ВФВ снова изменила формат 1/4 финала для московского «Динамо» и «Динамо-ЛО»

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) снова изменила формат плей-офф чемпионата России из-за участия московского «Динамо» в международном турнире NAS Sports Tournament, который проходит с 12 по 20 марта в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее формат 1/4 финала был изменён для команд «Динамо М» и «Динамо-ЛО»: они должны были провести две встречи с «золотым» сетом в случае равенства побед и набранных очков.

Теперь руководство федерации приняло решение всё же оставить для москвичей изначальный формат, как и у других команд. Московское «Динамо» и «Динамо-ЛО» сыграют первый матч 24 марта, второй — 27 марта, а также третий, при необходимости, 30 марта.

Московское «Динамо» завершило групповой этап на турнире в Дубае победой над клубом из ОАЭ «Хатта» — 3:1 (25:12, 19:25, 25:22, 25:16). Таким образом, динамовцы выиграли все три встречи на групповом этапе NAS Sports Tournament и вышли в полуфинал с первого места. Второй в квартете стала итальянская «Падуя».