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Женская Суперлига: расписание четвертьфинальных матчей 18 марта

Женская Суперлига: расписание четвертьфинальных матчей 18 марта
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Сегодня, 18 марта, пройдут вторые матчи четвертьфинальных серий женской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/4 финала (время московское):

  • 19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск).
  • 19:00. «Динамо М» (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).
  • 20:00. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Локомотив» (Калининград);

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне — 2024/2025 стало казанское «Динамо-Ак Барс», набравшее 74 очка за 26 игр.

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