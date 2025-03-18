Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Нова» обыграла «Банияс» и завершила выступление на турнире в Дубае

«Нова» обыграла «Банияс» и завершила выступление на турнире в Дубае
Комментарии

«Нова» из Самарской области в заключительном матче группового этапа турнира в Дубае NAS Sports tournament обыграла местный клуб «Банияс» (25:23, 20:25, 25:20, 25:20). Эта победа стала первой на турнире для команды Олега Согрина, но не позволила российскому клубу пройти в полуфинал.

Группу B выиграла итальянская «Гроттацолина», одержавшая три победы. У «Новы», «Банияса» и белорусского «Шахтёра» по одной победе, три очка и одинаковое соотношение сетов (5:7). Но по соотношению выигранных и проигранных мячей дальше прошёл «Банияс».

Клуб из ОАЭ стал соперником московского «Динамо» по полуфиналу. В другом полуфинале сойдутся итальянские «Гроттацолина» и «Падуя». Игры пройдут сегодня.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android