«Нова» обыграла «Банияс» и завершила выступление на турнире в Дубае

«Нова» из Самарской области в заключительном матче группового этапа турнира в Дубае NAS Sports tournament обыграла местный клуб «Банияс» (25:23, 20:25, 25:20, 25:20). Эта победа стала первой на турнире для команды Олега Согрина, но не позволила российскому клубу пройти в полуфинал.

Группу B выиграла итальянская «Гроттацолина», одержавшая три победы. У «Новы», «Банияса» и белорусского «Шахтёра» по одной победе, три очка и одинаковое соотношение сетов (5:7). Но по соотношению выигранных и проигранных мячей дальше прошёл «Банияс».

Клуб из ОАЭ стал соперником московского «Динамо» по полуфиналу. В другом полуфинале сойдутся итальянские «Гроттацолина» и «Падуя». Игры пройдут сегодня.