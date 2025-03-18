Тренер сборной Италии по волейболу: спортивные санкции против России — это безумие

Главный тренер женской сборной Италии по волейболу Хулио Веласко высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.

«На женском уровне сильнейшие клубы в России, Турции и Италии. С точки зрения соревнований ощущается отсутствие такой спортивной державы, как Россия. В волейболе их отсутствие серьёзное как у мужчин, так и у женщин. Я думаю и о лёгкой атлетике, баскетболе и многих других видах спорта. Спортивные санкции против России — это безумие», — приводит слова Веласко La Stampa.

Российские команды и сборная не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с марта 2022 года.