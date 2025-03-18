Объявлена символическая сборная квалификационного раунда PARI Суперлиги среди мужчин

Стала известна символическая сборная квалификационного раунда волейбольной PARI Суперлиги среди мужчин.

На позициях блокирующего отметились игроки ВК «Динамо-Урал» Пётр Крстанович и ВК «Енисей» Антон Максимов. Лучшими доигровщиками стали Осниэль Мельгарехо из «Динамо-ЛО» и Роман Пакшин из ВК «Кузбасс». Также в состав попали либеро Владимир Шишкин из ВК «Динамо-ЛО», связующий Дмитрий Ковалёв из ВК «Зенит СПб» и диагональный Романас Шкулявичус из ВК «Динамо-Урал».

Ранее определились четвертьфинальные пары мужской Суперлиги по волейболу. Согласно регламенту чемпионата России, четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.