Тренер «Новы» о выступлении команды в NAS Sports Tournament: получили полноценную практику

Главный тренер «Новы» Олег Согрин прокомментировал выступление своей команды в NAS Sports Tournament. «Нова» обыграла «Банияс» из ОАЭ со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:20). Это первая победа команды из Новокуйбышевска в турнире. Подопечные Согрина заняли третье место в группе и не вышли в следующий раунд соревнований.

«Что не получилось? Выиграть ещё одну игру. Получилось преодолеть себя – психологически было очень сложно после двух поражений с отсутствием игровой практики выходить и работать на международном турнире – с большим вниманием, прикованным к команде, с прессой и телевидением. Всё-таки желание показать себя было, и, я думаю, ребята себя преодолели. Спортсмены получили полноценную практику на этом турнире, он принёс огромную пользу», – приводит слова Олега Согрина пресс‑служба ВФВ.

Вторая команда из России на турнире, московское «Динамо», заняла первое место в своей группе. Она сыграет с клубом «Банияс» в полуфинале турнира, который завершится 20 марта.