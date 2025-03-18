«Заречье-Одинцово» вышло в 1/2 финала Суперлиги, обыграв московское «Динамо» М

Сегодня, 18 марта, волейболистки «Заречья-Одинцово» из Московской области в трёх сетах одолели соперниц из московского «Динамо» М в рамках третьего четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:21) в пользу волейболисток из подмосковья. Счёт в серии – 2-1.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».