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«Заречье-Одинцово» вышло в 1/2 финала Суперлиги, обыграв московское «Динамо» М

«Заречье-Одинцово» вышло в 1/2 финала Суперлиги, обыграв московское «Динамо» М
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Сегодня, 18 марта, волейболистки «Заречья-Одинцово» из Московской области в трёх сетах одолели соперниц из московского «Динамо» М в рамках третьего четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:21) в пользу волейболисток из подмосковья. Счёт в серии – 2-1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
18 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Кострова, Бровкина

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».

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